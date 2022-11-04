Mert Hakan Yandaş, bu sezon Sarı-Lacivertliler’in en şanssız isimleri arasında. Fenerbahçe , 22 resmi maç oynarken 28 yaşındaki orta saha oyuncusu peş peşe yaşadığı sakatlıklar nedeniyle sadece 8 mücadeledeforma giyebildi. Mert Hakan, sezon öncesi kampında adalesinden sakatlanmıştı. Yıldız futbolcu, sahalara döndükten sonra 2 Ekim’deki Beşiktaş derbisinde dizinden yeniden sakatlanmıştı. Mert Hakan, Dünya Kupası arasından önceki son Giresun maçında oynayarak yeniden formasına kavuşmak için sabırsız.

İlk hedefe son 2!

Fenerbahçe, ligdeyakaladığı müthiş seriyleliderliği ele geçirmişti. Sarı-Lacivertliler’in hedefi, Dünya Kupası nedeniyle verilecek araya zirvede girmek. JorgeJesus ve öğrencilerinin bu yolda önündeiki engel kaldı: Sivasspor ve Giresunspor maçları... Fenerbahçe, her iki karşılaşmaya da taraftarı önündeçıkacak. Sarı-Lacivertliler, her iki mücadeleyi kazanıp 6 puanı hanesine yazdırarak Dünya Kupası arasına hem zirvede hem de müthiş serisini devam ettirerek girmeyekararlı. Kanarya’nın ara sonrasi ilk sınavı ise Trabzonspor deplasmanında olacak.





Lig arasında en az 3 maç!

Sarı-Lacivertliler, Dünya Kupası’nda ligeverilen arayı Antalya’da değerlendirecek. Jorge Jesus’un öğrencilerine bir süretatil vermesinin ardındanAkdeniz’e gitmeyi planlayan Fenerbahçe, en az 12 günlük bir kamp yapacak. Sarı-Lacivertliler’in burada iki hazırlık maçı oynamak için muhtemel rakip takımlarla iletişime geçtiği öğrenildi. Fenerbahçe’nin Antalya dönüşünün ardından İstanbul’da da bir müsabaka oynamayı planladığı kaydedildi. Jorge Jesus’un en az 3 hazırlık maçı istediği belirtildi.







