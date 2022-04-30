27 yaşındaki orta saha oyuncusu son haftalarda adeta asist makinesine dönüştü! Ligde oynadığı 4 maçta da gol pası veren Mert Hakan Yandaş, geçen hafta 6 gol atılan Rize deplasmanını boş geçmişti.

Başarılı futbolcu, dün asistlerine kaldığı yerden devam etti. Mert Hakan, Serdar Dursun'un golünün hazırlayıcısı oldu. Yıldız oyuncu, Zajc'ın golünde de topu göğsüyle indiren isim oldu. Çok iyi bir performans sergileyen Mert Hakan Yandaş 86. dakikada kenara gelirken Fenerbahçe taraftarları tarafından ayakta alkışlandı.







