Fenerbahçe'nin evinde 1-0 kazandığı Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçında Mert Hakan Yandaş şoku yaşadı. Kasımpaşa takımından Aytaç Kara ile ikili mücadele esnasında yerde kalan Mert Hakan Yandaş, rakibine yerde iken vurunca kırmızı kart gördü.

Sezon başında transfer edilen Mert Hakan direkt gördüğü kırmızı kart ile en az iki maç ceza almasın gündemde. Mert Hakan Yandaş bu durumda Ankaragücü ve Sivasspor maçlarını kaçıracak