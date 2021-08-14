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Fenerbahçe'de Mert Hakan şoku

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada Adana Demirspor maçı kamp kadrosunda yer almayan Mert Hakan Yandaş'ın sakatlandığı ve sağ kasığında kısmi yırtık tespit edildiği belirtildi.

14 Ağustos 2021, Cumartesi 20:32 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'de Mert Hakan şoku

Sarı-lacivertli ekipte Mert Hakan Yandaş'ın gerçekleştirilen son antrenman esnasında ağrı hissetmesi sebebiyle MR'ı çekildi. Sağ kasığında kısmi yırtık tespit edilen milli oyuncunun tedavisine başlanırken kamp kadrosundan da çıkartıldı. 

Fenerbahçe 'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Mert Hakan Yandaş’ın bugünkü antrenman esnasında ağrı hissetmesi sebebi ile Acıbadem Altunizade Hastanesinde MR’ı çekilmiştir. Sağ kasığında kısmi yırtık tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."


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Fenerbahçe'de Mert Hakan şoku


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