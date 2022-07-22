Yeni teknik direktör Jesus yönetiminde hazırlıklara iyi başlayan Mergim Berisha, sonrasını getiremeyince gözden çıkarılmıştı. King'in ardından forvette de görev alabilen Pedro'nun transferi ve kadroda Serdar Dursun'un da bulunması nedeniyle forma şansı azaldığı için ayrılma kararı alan Alman oyuncunun ülkesinden Stuttgart takımıyla anlaştığı bildirildi.

Almanlar'ın 24 yaşındaki oyuncuyu kiralamak istediği belirtilirken, Fenerbahçe 'nin ise Berisha'yı bonservisiyle vermek istediği için sürecin tamamlanamadığı bildirildi.