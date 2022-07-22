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Fenerbahçe'de Mergim Berisha'da kiralama sıkıntısı

Yeni teknik direktör Jesus yönetiminde hazırlıklara iyi başlayan Mergim Berisha, sonrasını getiremeyince gözden çıkarılmıştı

22 Temmuz 2022, Cuma 07:38 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'de Mergim Berisha'da kiralama sıkıntısı

Yeni teknik direktör Jesus yönetiminde hazırlıklara iyi başlayan Mergim Berisha, sonrasını getiremeyince gözden çıkarılmıştı. King'in ardından forvette de görev alabilen Pedro'nun transferi ve kadroda Serdar Dursun'un da bulunması nedeniyle forma şansı azaldığı için ayrılma kararı alan Alman oyuncunun ülkesinden Stuttgart takımıyla anlaştığı bildirildi.

Almanlar'ın 24 yaşındaki oyuncuyu kiralamak istediği belirtilirken, Fenerbahçe 'nin ise Berisha'yı bonservisiyle vermek istediği için sürecin tamamlanamadığı bildirildi.

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