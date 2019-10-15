Fenerbahçe, ilk 7 haftada en fazla sıkıntı yaşadığı sol bek sorununu çözmek için düğmeye bastı. Fenerbahçe’nin listesindeki bir numaralı ismin Çaykur Rizesporlu Dario Melnjak olduğu öğrenildi.

Sarı-Lacivertliler, sözleşmesi sezon sonu bitecek olan ve 1 yıl opsiyonu bulunan Hırvat oyuncuyu almak için görüşmelere başladı. 26 yaşındaki oyuncunun teklife sıcak baktığı belirtilirken, Fenerbahçe de Rize yönetimine bir miktar para ile birlikte istedikleri bir oyuncuyu vermeye hazır.

Melnjak ocak ayında ara transfer dönemimde Çaykur Rizespor’a transfer olurken toplam 6 gol, 2 asistlik katkı yaptı. Melnjak 2019’da Süper Lig’de skora en fazla katkı yapan savunma oyuncusu olarak ön plana çıktı.

Kaynak: Star