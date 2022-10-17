Yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe Opet'te büyük değişim yaşanıyor. Önemli isimlerle yollar ayrılırken 4 yıldız kadroya dahil edildi. Sarı-lacivertlilerde merak edilen en önemli konular arasında Melissa Vargas'ın durumu yer alıyor. Türk vatandaşlığına geçen ve milli takımda oynaması beklenen Vargas ile ilgili gerçek TVF'nin listesinde ortaya çıktı

FİNALDE KAYBETTİ

Misli.com Sultanlar Ligi Final Etabı serisinin son maçında VakıfBank, Fenerbahçe Opet'i konuk etti. 2-2 eşitliğin bulunduğu serinin son maçı VakıfBank Spor Sarayı'nda oynandı. Maçı kazanan Vakıfbank şampiyonluğunu ilan etti.

AVRUPA YARI FİNALİNDE VAKIFBANK'A ELENDİ

CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi yarı final ikinci maçında VakıfBank, Fenerbahçe Opet'in 3-0 öne geçerek altın sete taşıdığı müsabakanın altın setinde rakibini 15-11 mağlup ederek finalde Imoco Conegliano'nun rakibi oldu.

YENİ SEZON ÖNCESİ 4 TRANSFER

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, 4 oyuncuyu kadrosuna kattı. fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, yeni sezon kadro yapılanması dahilinde transferlere başladı.

Sarı-lacivertli ekip, orta oyuncular Aslı Kalaç ile Ergül Avcı, Brezilyalı pasör Macris Carneiro ve milli pasör çaprazı Meryem Boz'u kadrosuna dahil ettiğini açıkladı.

Ayrıca Fenerbahçe Opet, Rus milli pasör çaprazı Anna Lazareva’nın sözleşmesini de 1 yıl uzattı.





NAZ AYDEMİR AYRILDI

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı'nda Naz Aydemir Akyol ile yolların ayrıldığı açıklandı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Uzun yıllardır, Çubuklu’yu başarıyla taşıyan değerli oyuncumuz Naz Aydemir Akyol ile önümüzdeki sezon için yollarımız ayrılmıştır. Türkiye Kadın Millî Voleybol Takımı ve Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı için unutulmayacak sayısız başarılara imza atan, Fenerbahçe Müzesi’nde bulunan kupalarımızda ve ödüllerimizde izi olan, defalarca “En İyi Pasör” olarak kariyerini taçlandıran değerli sporcumuza bugüne kadarki hizmetleri için teşekkür eder, bunun sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

VARGAS YİNE ÇİN'E GİDİYOR

Geçtiğimiz sezonun başında Çin ekibi Tianjin'e gidip şampiyonluk yaşayan Vargas yeniden Çin'in yolunu tutuyor. 22 yaşındaki voleybolcu Tianjin'de mücadele edecek. Küba asıllı Türk pasör çaprazı, genellikle Mart ayında sona eren Çin Ligi'nin tamamlanmasıyla sarı-lacivertli ekibe geri dönecek. Vargas geçen sezon Çin'de En İyi Smaç Servisçi, En Skorer Oyuncu, Çin Ligi'nin En İyi Servis atan oyuncusu ödüllerini kazanmıştı.

YENİ SEZON KADROSUNDA RESMEN YOK

Fenerbahçe Opet'in federasyona verdiği listede Vargas yer almadı. Sarı-lacivertli kulüpten konuyla ilgili henüz açıklama gelmezken sezona Vargas ile başlanmayacağı resmileşmiş oldu.

Vargas, Fenerbahçe Opet'in THY ile oyandığı hazırlık maçında kadroda yer almamıştı. THY'de forma giyen Naz Aydemir ayrılık sornası ilk kez Fenerbahçe karşısında forma giymişti. THY'nin 3-1 kazandığı mücadelede Fenerbahçe'de Ana Lazereva 18 sayı, Arina Federotseva 16 sayı ile oynadı.

BAŞKAN ÜSTÜNDAĞ'DAN VARGAS İÇİN AÇIKLAMA

TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Fenerbahçeli Melissa Vargas ve VakıfBank'tan Alexia Carutasu'nun Ay-Yıldızlı formayı giyeceğini daha önce açıklamştı.

"Vargas'ı başka ülkenin elinden kaptık (Sırbistan). Milli takımımızda oynamayı kendisi de çok istedi. Vargas ligler bittikten üç gün sonra Ankara'ya yanıma geldi, konuştuk. Alexia Carutasu da artık bizimle olacak. Görüşmemizde 'Türk Milli Takımı'nda oynamak istiyorum. Türkiye'yi seviyorum, burada yaşamak istiyorum' dedi.' Her iki oyucu da artık bizim oyuncumuz ve milli takımda forma giyecekler.

(Skorer)



