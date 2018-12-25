Ancak sahada bir şeyleri değiştirmek için savaşan tek isim Mehmet Ekici oldu. Gurbetçi oyuncu, müthiş bir frikik vuruşunda kaleci Boffin’e takıldı. Ekici’nin 3 isabetli ortasını arkadaşları değerlendiremedi. 27 yaşındaki orta saha oyuncusu, defansif anlamda da görevini yerine getirdi. Mehmet Ekici, 9 ikili mücadele kazandı. Uzun süreli sakatlıktan sonra yavaş yavaş temposunu bulan yıldız futbolcu, devre arası kampıyla birlikte performansını daha da üst seviyeye taşımaya çalışacak.

Bu haberi de okudular Taraftardan Ersun Yanal'a Volkan Demirel çağrısı