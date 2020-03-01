Tıpkı Falette gibi bu sezon Süper Lig’de ilk kez 11’de sahne alan Mehmet Ekici, uzun süredir oynamamasına rağmen iyi bir maç çıkardı.

Galatasaray derbisinde son anlarda oyuna girer girmez attığı frikiği Muslera’nın güçlükte kurtardığı Ekici, Antalya karşısında da aynı pozisyon içinde iki kez gole yaklaştı.

16. dakikada Max Kruse’un ortasında yaptığı kafa vuruşunu Veysel Sarı’nın çizgiden çıkardığı tecrübeli oyuncu, dönen topu ayağıyla kaleye yolladı ama bu kez top direkten döndü.