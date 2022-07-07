Fenerbahçe ’nin 2 yıl önce Aston Villa’dan 6 milyon Euro’ya satın aldığı, ancak bekleneni veremediği için geçen sezon Royal Antwerp’e kiraladığı Mbwana Samatta, tıpkı Mergim Berisha gibi Avusturya kampında hayal kırıklığı yaşadı.

Teknik direktör Jorge Jesus’un ‘sürpriz isim’ olarak Avusturya’ya götürdüğü Tanzanyalı santrfor, Partizan ve Mol Fehervar ile oynanan iki maçta da forma şansı bulamadı.

Jesus’un bu futbolcuyla ilgili kararını 10 Temmuz’daki Hull City maçından sonra vermesi bekleniyor.

29 yaşındaki Samatta, geçen sezon Royal Antwerp’te oynadığı 41 maçta 9 gol, 4 asist kaydetti.

Hürriyet







