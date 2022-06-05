Şampiyonlar Ligi'ne 2. Ön Eleme turundan katılacağı için sezonu 13 Haziran'da açacak olan Fenerbahçe 'de takımdaki geleceği belirsiz olan oyuncularla ilgili gözler yeni teknik direktör Jorge Jesus'a çevrildi. Portekizli hocadan da ise geçen sezonu Royal Antwerp'te kiralık geçiren Mbwana Samatta ile ilgili sürpriz bir karar geldi.

GÖZLER HAZIRLIK KAMPINDA

Teknik direktörlük görevine dünyaca ünlü hoca Jorge Jesus'u getiren Fenerbahçe'de gözler artık sezon öncesi yapılacak hazırlık kampına çevrilmiş durumda. Şampiyonlar Ligi'ne 2. Ön Eleme turundan başlayacak olan Sarı-Lacivertliler, temmuz ayının ortasında resmi maçlara çıkacağı için yeni sezonu 13 Haziran'da başlayacak olan kampla resmen açacak.

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi en çok merak edilen konulardan biri ise takımdaki geleceği belirsiz olan futbolcularla ilgili yeni teknik direktör Jorge Jesus'un vereceği karara çevrilmiş durumda.

SAMATTA SÜRPRİZİ

Takvim'in haberine göre; Jorge Jesus'un özellikle geçtiğimiz sezon kiralık olarak başka takımlarda forma giyen yabancılarla ilgili tavrı merak edilirken, Portekizli teknik adamdan Mbwana Samatta ile ilgili sürpriz bir karar geldi. Jesus'un geçen sezonu Belçika ekibi Royal Antwerp'te geçiren forvet oyuncusu Mbwana Samatta'yı kamp döneminde takımda görmek istediği ve oyuncu ile ilgili kesin kararı göstereceği performans sonrası vereceği öğrenildi. Öte yandan Samatta da daha önce yaptığı açıklamalarda gelecek sezon Fenerbahçe'de forma giymek istediğini ve kendisini göstermek için elinden geleni yapacağını dile getirmişti.

DURUMU VALENCIA'YA BAĞLI

Fenerbahçe'ye transfer olduğu ilk yıl olan 2020-2021 sezonunda beklentilerin altında kalan Tanzanyalı golcünün, adı bazı MLS kulüpleri ile anılan Enner Valencia'nın takımdan ayrılması halinde Sarı-Lacivertliler'de kalma ihtimalinin belirebileceği belirtiliyor. Fenerbahçe, zorunlu satın alma opsiyonuyla birlikte kiraladığı Samatta için geçen sezonun başında Aston Villa'ya 6 milyon Euro bonservis bedeli ödemişti. 2020-2021 sezonunda Fenerbahçe'de 30 maçta 6 gol atan 29 yaşındaki forvet, geçtiğimiz sezon Royal Antwerp'e kiralık olarak gitmişti. Samatta kiralık olarak forma giydiği Antwerp'te ise 38 maçta 9 gol attı ve 4 asist yaparak 13 gole direkt katkı sağladı.

(Skorer)