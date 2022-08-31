İspanyol basını, Fenerbahçe ile Valencia’nın her konuda anlaştığını, transferin resmiyet kazanmasının an meselesi olduğunu duyurmuştu. İspanyol ekibi, Sarı-Lacivertliler’in 6 milyon Euro, bonuslar ve sonraki satıştan pay şeklindeki son teklifini kabul etti ve evrak işlerinin tamamlanması süreci başladı. Fenerbahçe artık Uruguaylı golcünün İstanbul’a gelmesini ve imzayı atmasını bekliyor. Bu sürecin kısa sürede sonuçlanması ve Gomez’in, Avrupa Ligi için UEFA’ya bildirilecek listede yer alacağı kaydedildi. Fenerbahçe için en büyük avantaj, Maxi Gomez’in hazır bir şekilde gelecek olması. 26 yaşındaki forvet, sol ayağındaki ağrılar nedeniyle bir bölümünde yer alamasa da Valencia’nın sezon öncesi hazırlık çalışmalarına katıldı.

3 maçta da oynadı

Teknik direktör Gattuso, La Liga’da oynanan ilk 3 maçta da öğrencisini kadroya aldı ve süre verdi. Maxi Gomez, ilk hafta Girona karşısında 16 dakika sahada kaldı, ikinci hafta Athletic mücadelesinde 17. dakikada sakatlanan Duro’nun yerine oyuna girdi, son Atletico Madrid maçında ise yine 16 dakika oynadı. Fenerbahçe’ye hazır bir şekilde gelecek olan yıldız futbolcu, Jorge Jesus’un görev vermesi halinde hafta sonundaki Kayserispor karşılaşmasında takımdaki yerini alabilir.







