Birçok sebepten dolayı bekleneni veremeyen Kruse'nin Miha Zajc konusunda ilginç bir isteği bulunuyor. Hem Almanya'dakinden farklı bir mevkide oynayan hem de ilk 11'de kendisine ayak uyduracak oyuncu bulamayan tecrübeli oyuncu, sistemsel olarak da sıkıntılar yaşadı.

Milliyet'te yer alan habere göre orta saha ve kanatlarda yaşanan sıkıntılar nedeniyle tam anlamıyla verimli olamayan Alman futbolcunun yakın çevresine Zajc ile çok iyi anlaştığını ve beraber oynamak istediğini anlattığı öğrenildi. Basit ve tek oynayan, bunun yanında oyun zekası yüksek olan Zajc ile çok iyi anlaşan Kruse, performansının arttığını düşünüyor ve kendisini daha rahat hissediyor.

Benzer futbol altyapısı ve mantığına sahip olan ikili bu sezon bir türlü birlikte oynayamadı. Bunda Zajc'ın sakatlığının yanı sıra teknik direktör Ersun Yanal'ın da tercihleri önemliydi. Deneyimli teknik adam Zajc'ı yetenekli bulsa da dayanaklı bulmuyordu. Zajc bu sezon ligde sadece 6 maçta oynadı.



