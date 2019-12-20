Fenerbahçe, sezon başında Max Kruse’ye imza attırmak için tüm maddi imkanlarını seferber etti. Birçok talibi olan Alman futbolcu büyük umutlarla transfer edildi. Beklentiler çok büyüktü, Kruse sezona iyi başladı, asistleriyle galibiyetlerde pay sahibi oldu. Ancak haftalar ilerledikçe performansı düşüşe geçti. Kaçırdığı gollerle taraftarı çıldırtan tecrübeli futbolcu, son Sivas deplasmanında sezonun en kötü futbolunu sergiledi. Max Kruse’nin artık kulübeye çekilmesi bekleniyordu. Ancak hücum oyuncularından Moses’ın sakat, Rodrigues’in cezalı olması nedeniyle tecrübeli futbolcuya derbide son bir şans verilebilir.

Solda oynayabilir

Ersun Yanal, Beşiktaş karşısında orta sahanın merkezini Gustavo- Emre-Ozan üçlüsüyle kurup, sağ kanatta Deniz Türüç’ü, solda ise Max Kruse’yi oynatabilir. Deneyimli oyuncu, Beşiktaş karşısında da beklentilerin altında kalırsa, ilk yarının son maçı olan Rize deplasmanında kulübeye çekilecek.