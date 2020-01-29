Fenerbahçe’nin bu sezonki en flaş transferlerinden biri olan Max Kruse, sezona peş peşe yaptığı asistlerle başladı. Tecrübeli oyuncu, geçen sene Wolfsburg’da 12 gol atsa da son vuruşlardaki bu performansını Sarı- Lacivertliler’e yansıtamadı. Haftalar ilerledikçe formu düşen ve kaçırdığı fırsatlarla taraftarı kızdıran Kruse, ilk yarının son haftalarının ardından sezonun ikinci yarısına da müthiş başladı. Alman yıldızın yakaladığı bu çıkışın iki önemli nedeni var. İlki, yönetimin özel hayatına dikkat etmesi ve daha profesyonel yaşaması yönündeki uyarısını dikkate alması.

Sezon sonuna kadar böyle!

Bir diğeri ise Belek Kampı’nda Ersun Yanal’ın tüm dediklerini yaparak çok iyi bir çalışma dönemi geçirmesi. Kruse, çok kritik bir dönemde formunu yükselterek Gaziantep ve Başakşehir maçlarında attığı kritik gollerle galibiyette büyük pay sahibi oldu. Yıldız futbolcu, bu performansını sezon sonuna kadar sürdürüp şampiyonluğun da mimarlarından biri olmaya kararlı.

Yusuf Dursun

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