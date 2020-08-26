Fenerbahçe'nin yeni transferi Uruguaylı Mauricio Lemos, sağlık kontrolünden geçti.

24 yaşındaki stoperle ilgili sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçemizin yeni transferi Mauricio Lemos, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti. Detaylı kan tetkikleri yapılan Lemos; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Uruguaylı futbolcunun sağlık kontrolleri; akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı" denildi.







