Forvet hattına yabancı bir ismi dahil etmeyi planlayan Fenerbahçe 'de Mauricio Lemos'un ayrılması gündeme geldi. Sarı-lacivertlilerde Jorge Jesus'un son dönemde forma şansı verdiği tecrübeli futbolcunun İspanya'dan takımlara önerildiği öne sürüldü. AS'ta yer alan habere göre; Sarı-lacivertlilerin tecrübeli oyuncusu Elche ve Rayo Vallecano'ya önerildi. Mauricio Lemos'un İspanya'da forma giymeye sıcak baktığı aktarıldı.

1.5 milyon Euro ödenmişti

26 yaşındaki futbolcu Defensor altyapısında yetişmesinin ardından Rubin Kazan, La Palmas ve Sassuolo formaları giydi. Sarı-lacivertlilerin 2020-2021 sezonu başında 1 milyon 500 bin euro karşılığında kadrosuna kattığı Mauricio Lemos geçtiğimiz sezonu Beerschot'ta kiralık olarak geçirdi. Süper Lig deviyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek savunmacının güncel piyasa değeri 500 bin euro olarak gösteriliyor.