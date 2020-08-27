Pazartesi gecesi İstanbul’a gelen Mauricio Lemos, detaylı sağlık kontrollerinden geçirildi. Sarı- Lacivertliler, son pürüzlerin de giderilmesinin ardından transferi resmen açıkladı. Fenerbahçe, 24 yaşındaki savunmacı için İspanya 2. Lig ekibi Las Palmas’a 1.5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Mauricio Lemos ile ise 3 yıllık sözleşme imzalandı. Formayı giyip imzayı atan Uruguaylı savunmacı, FB TV’ye açıklamalarda bulundu. Lemos, “Bana güvenen herkese teşekkür ederim. Elimden gelen her şeyi yapacağımdan kimsenin şüphesi olmasın. Fenerbahçe’nin çok büyük kulüp olduğunu ve büyük bir taraftarı olduğunu biliyorum. Beni destekledikleri için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

‘Referansı Lugano’

İmza töreninde hazır bulunan futboldan sorumlu yönetici Selahattin Baki, Lemos transferiyle ilgili olarak, “Emre (Belözoğlu) ve Diego Lugano’dan aldığımız referansla takip ettiğimiz Lemos, Uruguay A Milli güncel kadrosuna da girmeye başladı. İnşallah kariyeri bizimle birlikte zirveye çıkar. Fenerbahçe’ye iyi bir karakter aldık” diye konuştu.

Barcelona’yı reddetti Sassuolo’da tutunamadı

Mauricio Lemos’un ilginç bir kariyeri var. Uruguaylı futbolcu, ülkesinde Defensor altyapısından yetiştikten sonra 2015’te henüz 19 yaşındayken Rus ekibi Rubin Kazan’a kiralandı. Rubin, daha sonra 400 bin Euro karşılığında oyuncunun bonservisini aldı. Burada fazla kalıcı olmayan Lemos, Las Palmas’a önce kiralık olarak, ardından da 2 milyon Euro karşılığında transfer oldu. Uruguaylı savunmacı, İspanya’da kısa sürede kalitesini konuşturdu. Ligin en başarılı stoperlerinden biri olarak dikkat çekti, Barcelona’nın radarına girdi. Ancak MAuricio Lemos, çok az futbolcunun yapacağı bir şey yaparak, “Ben yedek kalmak değil, oynamak istiyorum” diyerek Barça’yı geri çevirdi. İtalyan ekibi Sassuolo, 2018’in ocak ayında Uruguaylı futbolcuyu büyük umutlarla 1.5 sezonluğuna kiralasa da burada başarılı olamayan Lemos, Las Palmas’a geri döndü.