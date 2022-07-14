İtalyan ekibi, Kongolu oyuncuyu kadrosuna katmakta ısrarcı. Udinese, kiralık sözleşmesi bittikten sonra Arsenal’e dönen Pablo Mari’nin yerini Marcel Tisserand ile doldurmak için yöneticilerini İstanbul’a göndermeye hazırlanıyor.

Siyah-Beyazlılar’ın bu transfer için 3 milyon Euro’yu gözden çıkarttığı öğrenildi. Fenerbahçe ’nin kadrosunda şu anda dört stoper bulunuyor. İyi bir teklif gelmesi halinde Kim ya da Szalai’nin ayrılması da muhtemel. Bu nedenle yönetim, Tisserand’a gelen teklif için kararsız.