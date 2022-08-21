UEFA Avrupa Ligi'nde ve Süper Lig 'de yoğun mesaisine devam eden Fenerbahçe 'de bir yandan da kadro planlaması üzerine çalışmalar sürüyor. Özellikle kadrosunda yabancı oyuncuların fazlalığı nedeniyle sorun yaşayan Sarı Lacivertliler'de gözler takımdan ayrılacak futbolculara çevrilmiş durumda.

TRT Spor'un haberine göre; Suudi Arabistan ekiplerinden El Ittifaq, Demokratik Kongolu stoper Marcel Tisserand'ın transferi konusunda Fenerbahçe ile prensip anlaşmasına vardı. 29 yaşındaki futbolcunun, transferinin kısa süre içerisinde resmiyet kazanması bekleniyor. Fenerbahçe'ye 2020 yazında transfer olan Tisserand, şu ana dek sarı-lacivertli forma altında 54 maçta sahaya çıktı.

Futbol kariyerine Monaco altyapısında başlayan Tisserand, sırasıyla Lens, Toulouse, Ingolstadt, Wolfsburg ve son olarak ülkemizde Fenerbahçe formalarını giydi. Milli Takımı'nın da kaptanlığını üstlenen tecrübeli futbolcu 36 kez de uluslararasında kendisini gösterdi.

Tisserand yerine Lemos

Sezon öncesi planlamada Jorge Jesus'un ilk tercihi olacağı söylenen ancak Torino'nun ilgisinin de bir dönem olduğu Tisserand son dönemde formasını Lemos'a kaptırmıştı. Portekizli teknik adamın da onayının ardından bu transfere hız verildiği öğrenildi.







