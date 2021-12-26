Fenerbahçe 'de gribal enfeksiyonu bulunduğu için Beşiktaş ve Fatih Karagümrük maçlarında görev alamayan Tisserand, Yeni Malatyaspor mücadelesinde kadroda yer aldı. Demokratik Kongolu futbolcu yedek kulübesinde forma bekledi.

Fenerbahçe'de 5 eksik

Fenerbahçe’de 5 futbolcu, Yeni Malatyaspor karşılaşmasında sahada yer almadı. Bireysel çalışmalarını sürdüren Altay Bayındır, tedavileri devam eden Ferdi Kadıoğlu ile Mergim Berisha, solunum yolu enfeksiyonu geçiren Serdar Aziz ve sakatlığı bulunan Luiz Gustavo, kadroya dahil edilmedi. Gribal enfeksiyonu atlatan Marcel Tisserand ise 2 maç sonra müsabaka kadrosunda yer aldı.

Öte yandan Beşiktaş derbisinin ardından teknik direktör Vitor Pereira ile yollarını ayıran Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'ün ardından Yeni Malatyaspor maçında da sahaya antrenör Zeki Murat Göle yönetiminde çıkıyor.



