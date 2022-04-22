Süper Lig 'in 34. haftasında Fenerbahçe , deplasmanda Çaykur Rizespor 'u 6-0'lık skorla mağlup etti. Sarı-Lacivertli ekipte hat-trick ile yıldızlaşan Serdar Dursun mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

Hat-trick yapması hakkında konuşan Serdar Dursun, "İlk maçta da Rizespor'a karşı hat-trick yapmak nasip olmuştu, bugün de nasip oldu. Açıkçası çok zor bir maç olacağını bekliyorduk. Tabi ki şans biraz yanımızdaydı. İlk dakikada kırmızı kart oldu. Zaten oyun üstünlüğü 90 dakika bizim elimizdeydi. Çok mutluyuz, 3 puanı aldık. Kalan 4 maçımızı da kazanmak istiyoruz. Maç maç gidiyoruz, İnşallah böyle devam eder." dedi.

"Hocamız, bana güveniyor "

Performansındaki artış ile ilgili soruya ise golcü futbolcu, " Hocamız, bana güveniyor ve oynatıyor. Bir forvet hocadan güveni alırsa daha rahat çıkar maçlara. Elimden gelen katkıyı sağlamak istiyorum arkadaşlarıma. İnşallah her maçta gol katkısı sağlarım takımıma" sözleri ile cevap verdi.



