Sarı-Lacivertliler’in dünkü çalışması kıran kırana geçti. Ersun Yanal’ın, “Ben kimseye forma vermem. İsteyen, söke söke alır” sözleri etkisini gösterdi.

Oynanan çift kale maçta futbolcuların hırsı, zaman zaman sertliğin artmasına neden oldu. Peş peşe transferler ve gençlerin katılımıyla rekabetin tavan yapması, antrenmandaki maçın adeta resmi maç havasında geçmesini sağladı.

Yanal göz açtırmıyor

Ersun Yanal, antrenmanda oyuncularının her hareketini adım adım takip etti. Yanal, idmanı sık sık durdurarak öğrencilerine neler yapmaları gerektiğini gerektiğinde uygulamalı olarak anlattı. Tecrübeli çalıştırıcı, çift kale maç sırasında da hata yapan futbolcuları hemen uyarıp, adeta göz açtırmadı.

Rodrigues’e yetişen yok!

Garry Rodrigues’in sürati, baş döndürdü! 28 yaşındaki kanat oyuncusu, çift kale maçta attığı deparlarla arkadaşlarının yanından rüzgar gibi geçti... Rakip takımdaki futbolcular, Rodrigues’e boş alan bırakmamak için zaman zaman iki kişiyle kendisini marke etti.

Huzurlarınızda Allahyar

Sarı-Lacivertliler’in İranlı genç forveti, dünkü maça damga vuran isimlerden biriydi. Önceki gün Vedat Muriç’in gol şov yapmasının ardından bu kez de Allahyar peş peşe ağları havalandırarak alkış aldı. 18 yaşındaki futbolcu, bir golünün ardından sevincini bu pozu vererek yaşadı.