Fenerbahçe, transferin son gününde Luiz Gustavo’ya imza attırarak hem taraftarı hem de Ersun Yanal’ı fazlasıyla sevindirdi. 32 yaşındaki futbolcu, Sarı-Lacivertliler’in yaz dönemindeki en flaş transferlerinden biri oldu.

Hem orta sahada hem de stoperde birçok alternatifi olan Ersun Yanal’ın Brezilyalı yıldızı nerede oynatacağı merakla beklenmeye başladı.

Tecrübeli teknik adamın ilk planı, Luiz Gustavo’yu sol stoper olarak kullanmak.

Tek solak o

Luiz Gustavo’nun doğal pozisyonu orta saha. Ancak Sambacı daha önce Wolfsburg, Bayern Münih ve son olarak Marsilya’da toplam 45 maça stoper olarak çıktı. 32 yaşındaki futbolcu özellikle Marsilya’dayken bu bölgede oldukça iyi performans sergiledi. Üstelik yanında da tanıdık biri isim vardı: Adil Rami.

Ersun Yanal’ın elinde Zanka, Rami, Serdar ve Sadık gibi stoperler bulunuyor. Ancak Gustavo’nun aksine, bu isimlerin hiçbiri solak değil.

Orta sahadan memnun

Ersun Yanal, günümüz futbolunda birçok takımda olduğu gibi; Gustavo ile oyunu geriden kurma imkanına kavuşacak. Bu sayede orta sahadaki oyuncular da rakip kaleye daha yakın oynama fırsatı bulacak.

Başarılı teknik adamın tecrübeli öğrencisini savunmada değerlendirmek istemesinin bir diğer nedeni de orta sahada görev verdiği oyuncuların performanslarından memnun olması.

Yıldız oyuncu, dünkü idmanda yer aldı.