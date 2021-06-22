Fenerbahçe 'nin Brezilyalı oyuncusu Luiz Gustavo hakkında transfer söylentileri artarken son olarak eski takımı Marsilya'ya dönmesi gündeme gelmişti. Fransa'dan daha önce Lyon'un da ilgisi olduğu belirtilen Luiz Gustavo'nun olası Marsilya transferi konusunda menajeri açıklamalarda bulundu.

Fransız basınından La Phoceen'e konuşan Luiz Gustavo'nun menajeri Roger Wittmann, "Taraftarların ve gazetecilerin dikkatini çekmesini anlayabiliyorum ama bir söylenti hakkında yorum yapmak istemem. Luiz'in Marsilya'da çok güzel anılar bıraktığını ve taraftarların onu çok sevdiğini biliyorum ama sadece söylentilere dayalı bir durum üzerinden konuşamayız" dedi.

Luiz Gustavo, 2017'de Alman ekibi Wolfsburg'dan 10 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Marsilya'ya transfer olmuş 2019'da ise 6 milyon Euro'luk bonservis bedeliyle Fenerbahçe'nin kadrosuna katılmıştı.