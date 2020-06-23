Sezona şampiyonluk parolası ile çıkan ve birçok yıldız isim transferiyle adından sıkça söz ettiren Fenerbahçe, şampiyonluk yarışının uzağında kaldı. Corona virüsü nedeniyle lige verilen aranın ardından transfer çalışmalarına hız veren sarı-lacivertliler gelecek sezonun kadrosunu kurmak için kolları sıvadı.

Sezon sonunda birçok isimle yolların ayrılması beklenen Fenerbahçe'de sürpriz bir gelişme de ortaya çıktı. Kanarya'nın Brezilyalı futbolcusu Luiz Gustavo'nun menajeri İstanbul'a geldi ve oyuncusu ile bir görüşme gerçekleştirdi.

A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul, Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Luiz Gustavo'nun menajerinin İstanbul'a geldiğini duyurdu. Önce futbolcusu ile bir araya gelen menajerin daha sonra Ali Koç ile bir görüşme gerçekleştiği ortaya çıktı.





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