Fenerbahçe’nin tecrübeli futbolcusu Luiz Gustavo, BtcTurk Yeni Malatyaspor karşısında da savunmada görev yaptı. Başarılı orta saha, geçtiğimiz hafta Kasımpaşa karşısında yine bu pozisyonda görevlendirilmişti.

Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Tahir Karapınar, ligin 28. haftasında oynanan Kasımpaşa maçına göre 11’de 3 değişiklik yaptı. Karapınar, Tolga, Falette ve Ferdi’nin yerine sakatlığı geçen Serdar Aziz, Jailson ve Mehmet Ekici'ye görev verdi.

Karapınar, Yeni Malatyaspor maçına şu 11’le çıktı: ”Altay, Dirar, Serdar Aziz, Gustavo, Hasan Ali, Jailson, Ozan, Deniz, Rodrigues, Mehmet Ekici, Vedat Muriç.”