Sarı-Lacivertliler’in aylardır yolunu gözlediği Luiz Gustavo konusunda önemli gelişmeler yaşanıyor. Brezilyalı yıldız için önceki gün bir teklif daha yapan Fenerbahçe, sonunda Marsilya’yı ikna etti. Artık müjdeli haberin gelmesi için saatler sayılıyor. Fransız basınına konuşan ve ismini vermeyen bir Marsilya yöneticisi, “Fenerbahçe ile birçok konuda anlaşmaya vardık. Transferin bitmesi için artık ufak detaylar üzerinde konuşuluyor” ifadelerini kullandı.

‘Gelişmeleri bekliyorum’

Fenerbahçe’ye bir müjde de Andre Villas-Boas’tan geldi. Marsilya’nın Portekizli teknik adamı, daha önce yaptığı açıklamalarda, “Luiz Gustavo bizle kalacak” diye konuşmuştu. Villas-Boas, dünkü basın toplantısında bu görüşünden geri adım attı. 41 yaşındaki çalıştırıcı, “Fenerbahçe’den bu kez daha iyi bir teklif geldi. Konuyla başkanımız ilgileniyor. Bu işi ona bıraktım. Gelişmeleri bekliyorum” dedi.

Rongier’e için teklif

Marsilya, UEFA ile FFP anlaşması imzaladı. Bu nedenle transfer yapmak için önce oy uncu satması gerekiyor. Fransa’nın önde gelen gazetelerinden L’ Equipe, Lui z Gustavo’nun Fenerbahçe’ye imza atması konusunda şüphe kalmadığını yazdı! Sambacı’nın ayrılığının kesinleşmesi üzerine Marsilya’nın transferde harekete geçtiği belirtildi. Gazete, Valentin Rongier için Nantes takımına resmi teklif yapıldığını ifade etti.

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