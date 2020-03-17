Yönetim, Emre’nin sportif direktörlük görevine geçmesi ile birlikte takım kaptanlığını Luiz Gustavo’ya vermeyi planlıyor. Brezilyalı futbolcu bu sezon tartışmasız takımın en önemli ismi durumunda. Tecrübesi ve profesyonelliğinin yanında Fenerbahçe'de sanki uzun yıllardır bulunuyormuş gibi oynayan ve takımı sahiplenen Gustavo’nun bu tutumu yönetim tarafından da takdir ediliyor. Bu yüzden Emre’nin ayrılmasından sonra kaptanlığa Gustavo getirilecek.

Tam bir lider gibi davranıyor

Brezilyalı saha içinde tam bir lider konumumda. Oyun her sıkıştığında takımı rahatlatan, tecrübesiyle arkadaşlarına saha içinde liderlik yapan Gustavo saha dışında da benzer bir profil çiziyor. Antrenman temposu, kolay kolay sakatlanmaması gibi detayların yanısıra önemli görevler üstleniyor. Arkadaşlarıyla konuşup bu zorlu süreçten takımı çıkarmaya çalışıyor. Sambacının Konyaspor maçından sonra yaptığı öz eleştiri dikkat çekmişti. Bu da yönetimin çok hoşuna gitti. (Skorer)