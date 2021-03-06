Fenerbahçe’de bu sezonun en formda isimlerinin başında Gustavo geliyor. Sambacı, özellikle defansif anlamda takıma çok önemli katkılar verdi. Erol Bulut’un değişilmez oyuncuları arasında yer alan tecrübeli futbolcu, 2 Şubat’ta Hatayspor ile oynanan maçta sakatlanmıştı. Dizinde ödem tespit edilen Gustavo’nun yapılan ilk kontrollerinde kısa sürede dönebileceği belirlenmişti. Ancak öyle olmadı. Deneyimli oyuncu, yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kaldı.

Onsuz işler kötü gitti

Fenerbahçe bu süreçte kupaya veda etti, ligde 2 galibiyet, 2 yenilgi ve 1 beraberlik alarak zirveyi kaptırdı. Yeri doldurulması en zor oyuncular arasında yer alan Sambacı’nın dün takımla idmanlara başlaması, herkeste büyük sevinç yaşattı. Üstelik Gustavo’nun dünkü görüntüsü oynamaya hazır olduğunu da gösterdi. 33 yaşındaki futbolcunun Konya’da 11’de olup olmayacağına son idmanın ardından karar verilecek.

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Tempo, agresiflik ve direnç katar

Fenerbahçe için Gustavo’nun dönüşü orta sahada top rakibe geçtiği andaki ilk müdahale, yüksek tempo ve agresiflik demek. Özellikle de Konyaspor deplasmanında bu dirence çok fazla ihtiyaç olabilir. Ayrıca üst üste oynanan maçlar varken çok fazla sayıda olmasa da orta saha için de küçük değişiklikler yapılabilir. Ama daha önemlisi Fenerbahçe için forvet istikrarı. Çünkü ne kadar iyi oynarsanız oynayın iş dönüp dolaşıp santrforunuzun bitiriciliğine kalıyor. Fenerbahçe’nin en uçtaki oyuncu konusunu istikrara bağlaması gerekli. Yani Cisse, Valencia ya da Thiam’dan hangisi olursa olsun Erol Bulut’un kendisine güvendiğini hissetmeli.

Erman Özgür