Fenerbahçe sahasında oynayacağı Ç. Rizespor maçının hazırlıklarına devam ederken bir süredir sakat olan Luiz Gustavo çalışmalara katıldı. Luiz Gustavo ile için Olympique Lyon'a transfer olacağı konuşulurken Brezilyalı oyuncunun düz koşu yaptığı ve son hafta maçında oynayıp oynayamayacağının belli olmadığı belirtildi

Luiz Gustavo geçen hafta Beşiktaş maçında sakatlığı nedeniyle forma giyememiş bu sezon ise 28 maçta görev yapmıştı