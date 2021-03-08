Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında İttifak Holding Konyaspor’a konuk olan Fenerbahçe, geçen haftaki Fraport TAV Antalyaspor maçının ilk 11’ine göre 4 oyuncu değişikliğiyle sahada yer aldı. Sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Erol Bulut, ligin 28. haftasındaki Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ilk 11’inde yer alan Tisserand, Ozan Tufan, Mesut Özil ve Samatta’nın yerine, Serdar Aziz, Mert Hakan Yandaş, Valencia ve Thiam’e ilk 11’de yer verdi.

Fenerbahçe karşılaşmaya; Altay Bayındır, Gökhan Gönül, Serdar Aziz, Szalai, Novak, Sosa, Mert Hakan Yandaş, Osayi-Samuel, Pelkas, Valencia ve Thiam ilk 11’i ile çıktı.

Luiz Gustavo geri döndü

Teknik direktör Erol Bulut, sakatlığını atlatan ve takımla çalışmalara başlayan Brezilyalı orta saha oyuncusu Luiz Gustavo ile devre arası transferlerinden İrfan Can Kahveci’yi yedek kulübesinde bekletmeyi tercih etti. Transferi uzun süre konuşulan İrfan Can, sakatlığı sebebiyle takımından uzak kalmıştı.

Öte yandan sarı-lacivertlilerde Mesut Özil, Sinan Gümüş, Sadık Çiftpınar ve Diego Perotti sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almadı.

Bu oyuncuların yanı sıra disiplinsiz davranışları sebebiyle takımdan ayrı çalışan Caner Erkin de takım kadrosunda bulunmadı.

Sarı-lacivertli futbolcular, maç öncesi seremoniye çıkarken üzerinde "Şehitlerimizi saygıyla anıyoruz" yazılı siyah tişörtlerle çıktı.

İttifak Holding Konyaspor’da 4 değişiklik

İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut da geçen hafta Medipol Başakşehir ile yaptıkları maçın 11’ine göre takımını 4 mecburi değişiklikle sahaya sürdü.

Tecrübeli teknik adam, Medipol Başakşehir maçının ilk 11’inde yer alan kaleci Eray Birniçan, Guilherme, Hadziahmetovic ve Daci’nin yerine İbrahim Sehic, Adil Demirbağ, Shengelia ve Milosevic’i ilk 11’e dahil etti.

Konyaspor karşılaşmaya; İbrahim Sehic, Skubic, Ahmet Çalık, Abdülkerim Bardakcı, Adil Demirbağ, Diomande, Jevtovic, Shengelia, Milosevic, Sekidika ve Cikalleshi ilk 11’i ile başladı.

Yeşil-beyazlı ekipte, kart cezalısı Guilherme Sitya ile sakatlıkları bulunan Alper Uludağ, Barış Yardımcı, Volkan Fındıklı ve Marin Anicic kadroda yer almadı.

Öte yandan yeşil-beyazlı futbolcular, maç öncesi antrenmanına, 4 Mart’ta Bitlis’in Tatvan ilçesinde meydana gelen helikopter kazasında şehit olan Mehmetçiklerin isimlerinin yazılı olduğu maskelerle çıktı. (AA)