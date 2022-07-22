Emre Belözoğlu yönetiminde formasını kaybeden Luiz Gustavo, Pereira ve İsmail Kartal döneminde de Crespo ile Zajc'ın performansları sonrası iyice gözden düşmüştü.

Orta sahaya Arao'nun da transfer edilmesiyle gözden çıkarılan Brezilyalı oyuncu, Sarı- Lacivertliler'den bonuslarla birlikte yıllık 4 milyon Euro'ya yakın ücret kazanıyor.

Buna yakın bir teklif almayan 34 yaşındaki oyuncu, gitmeye sıcak bakmazken, Fenerbahçe yönetimi ücretin yarısını karşılayıp kiralık da olsa Gustavo'yu göndermenin yollarını arıyor.