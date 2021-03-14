Süper Lig’in 30. haftasında Gençlerbirliği’ni ağırlayan Fenerbahçe’de Luiz Gustavo, formasına kavuştu. Brezilyalı orta saha oyuncusu, yaklaşık 1,5 ay sonra ilk 11’de görev aldı. Yaşadığı sakatlık sebebiyle uzun süre takımdan ayrı kalan 33 yaşındaki oyuncu, ligde 5 maçı kaçırmıştı.
Sakatlığının ardından ilk olarak geçen hafta İttifak Holding Konyaspor maçının son bölümünde oynayan Luiz Gustavo, Gençlerbirliği mücadelesine ise ilk 11’de başladı.
Brezilyalı futbolcu, son olarak ligde 2 Şubat’taki Atakaş Hatayspor maçında ilk 11’de görev yapmıştı.