UEFA Avrupa Ligi B Grubu ikinci maçında Rennes'e Roazhon Park'ta konuk olan Fenerbahçe , ikinci yarıda art arda yediği gollerle yıkıldı. 52. dakikada Martin Terrier ile golü bulan Fransız ekibi, 54. dakikada Lovro Majer ile farkı 2'ye çıkardı.

Majer'in attığı golde topun kaleye girmesini engellemek isterken çok sert bir şekilde direğe çarpan Luan Peres, oyuna devam edemedi. Sahaya giren sağlık heyeti, Brezilyalı stopere hemen müdahale ederken tecrübeli oyuncu, sedyeyle kenara geldi ve 57. dakikada yerini Ezgjan Alioski'ye bıraktı.

Kim Min Jae'nin Napoli'ye transferi sonrası 5.2 milyon Euro bonservisle Marsilya'dan kadroya katılan 28 yaşındaki Peres, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 9 resmi maçta 1 asist yaptı. 1.90'lık Brezilyalı'nın Kanarya ile Haziran 2025'e kadar sözleşmesi bulunuyor.







