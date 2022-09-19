Fenerbahçe 'nin Brezilyalı yıldızı Lincoln Henrique, hocasının verdiği her şansı iyi kullanmaya devam ediyor. Başarılı oyuncu, Alanya maçında da sonradan şans bulduğu müsabakada klasını gösterdi. Valencia'nın attığı golde pası veren Lincoln Henrique, bu sezon Süper Lig 'de forma giydiği 6 karşılaşmada 3. asistini yaptı. Takımının oynadığı Avrupa maçlarında da Jesus'un önemli hücum opsiyonlarından biri olan Lincoln Henrique, toplamda 5 asistlik performansıyla takımına önemli katkı verdi. Duran toplardaki başarısıyla dikkatleri üzerine çeken, sol ayağını son derece etkili kullanabilen yıldız isim bu sezon Sarı-Lacivertli takımda en fazla asist yapan oyuncu oldu. Ligde de Caner Erkin ve Weghorst'un ardından bu alanda zirvede yer alan Lincoln, Valencia'yla birlikte skora en fazla katkı yapan isim konumunda.

Brezilya'nın büyük potansiyeli

Brezilya futbolunun en önemli potansiyellerinden biri olarak gösterilen, Santa Clara'dan geldiği Fenerbahçe'de kendisini yeniden vitrine çıkarmak adına önemli bir fırsat yakalayan 23 yaşındaki oyuncuyu şimdiden birçok scoutun takibe aldığı ifade ediliyor.