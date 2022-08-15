Fenerbahçe 'de Lincoln Henrique fırtınası... Sarı-Lacivertli takımın Süper Lig 'in ikinci haftasında Kasımpaşa ile karşılaştığı maçta yeni transfer Lincoln Henrique, Valencia'nın attığı golün asistini yaptı.

28 yaşındaki Brezilyalı orta saha bu asistiyle birlikte bu sezon 6. maçında 2 gol ve 3. asistini yapmış oldu.





Slovacko maçında şov yapmıştı

Süper Lig'in ilk haftasında oynanan Ümraniyespor maçında sessiz kalan Henrique, Slavacko ile oynanan ilk maçta 2 gol, 1 asistle maçın kahramanı olmuştu.

Brezilyalı orta saha ayrıca sezon başında oynanan Shkupi hazırlak maçında gol atmış, MOL Fehervar maçında da 45 dakika süre alarak asist yapmıştı. Lincoln Henrique'ni Fenerbahçe ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

1.78 boyundaki oyuncu sezon başında Portekiz 1. Lig takımlarından Santa Clara'dan 3.5 milyon Euro'ya kadroya katılmıştı.