Süper Lig 'in 2. haftasında deplasmanda Fenerbahçe 'nin Kasımpaşa'yı 6-0'lık skorla devirmesinin ardından futbolcuların yükselen performansları hem teknik heyetin hem de taraftarların yüzünü güldürdü. Sarı Lacivertliler'in bu sezon ilk transferi olan 23 yaşındaki orta saha Lincoln Henrique ise takımdaki etkisini göstermeye başladı. Genç futbolcu transferinin ardından 6 resmi maça çıktı ve 2 gol, 3 asist yaparak toplamda 5 gole katkıda bulundu ve dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Saha içerisinde 10 numaralı pozisyonda oynayan Lincoln Henrique zaman zaman Jorge Jesus'un tercihi ile sol kanatta da görev yapabiliyor. Hatta dün oynanan Kasımpaşa maçında Ferdi Kadıoğlu'nun oyundan çıkmasının ardından kısa bir süreliğine sol bekte de görev yaptı. Özverili oyunun yanı sıra topu oyunda tutan ve paslarıyle rakip savunmanın dengesini şaşırtan Lincoln Henrique'nin bu sezon ismini daha çok duyacağız gibi...

Ülkemizde Çaykur Rizespor 'da oynayan ancak oldukça az forma giyen Lincoln Henrique'nin Fenerbahçe'ye transferi ilk başta çok tartışılmıştı. Ancak Brezilyalı görev aldığı her dakika neden Jorge Jesus'un kadrosunda görmek isteyeceği bir isim olduğunu kanıtladı.









Slovacko maçında şov yapmıştı

Süper Lig'in ilk haftasında oynanan Ümraniyespor maçında sessiz kalan Henrique, Slavacko ile oynanan ilk maçta 2 gol, 1 asistle maçın kahramanı olmuştu.

Brezilyalı orta saha ayrıca sezon başında oynanan Shkupi hazırlak maçında gol atmış, MOL Fehervar maçında da 45 dakika süre alarak asist yapmıştı. Lincoln Henrique'ni Fenerbahçe ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

1.78 boyundaki oyuncu sezon başında Portekiz 1. Lig takımlarından Santa Clara'dan 3.5 milyon Euro'ya kadroya katılmıştı.

Lincoln Henrique'nin kariyeri

Tam adı Lincoln Henrique Oliveira dos Santos olan yıldız oyuncu, 7 Kasım 1998'de Brezilya'nın Porto Alegre şehrinde dünyaya geldi. Henrique futbola Gremio altyapısında başladı. 2017 yılına kadar Gremio'nun çeşitli takımlarında forma giyen Henrique toplam 27 maça çıktı. Bu maçlarda 1 gol ve 1 asist yaptı. Henrique, 28 Kasım 2014'de ise Brezilya U-17 Milli Takımı ile ilk maçına çıktı. U-17 milli takımıyla çıktığı 8 maçta ise 3 gol ve 2 asist yaptı.

2017/18 sezonunda kiralık olarak takımdan ayrılma kararı alan Lincoln, Rizespor formasıyla Türkiye'ye geldi. Türkiye'de 20 maça Lincoln Henrique, Rizespor'a 3 gol ve 2 asistlik katkıda bulundu. Rizespor o sezon Süper Lig'e yükseldi.

Ardından tekrar ülkesine dönen Lincoln kısa süre America Minerio ve Gremio formaları giydi. 2019 yılında tekrardan ülkesinin dışına çıkarak Portekiz'e gitti. Henrique, Portekiz ekibi Santa Clara'ya imza attı. 2019-2020 yılında toplam 33 maça çıkan Henrique takımına 1 gol, 7 asistlik katkıda bulundu. 2020/21'de 32 maçta 1 gol, 5 asistle oynayan yıldız oyuncu, 2021/22 sezonunda ise çıktığı 44 maçta 7 gol, 10 asistle skor katkısı verdi.

Asıl mevkisi 10 numara olan Brezilyalı oyuncu bu mevkide çıktığı 97 maçta oynadığı takımlara 9 gol ve 23 asistlik katkı verdi. Henrique kariyerinde 10 maça merkez orta saha, 3 maça sol kanat, 3 maça sol kanat ve 1 maça forvet arkası olarak başladı.

Henrique'nin 2020-2021 sezonunda yaşadığı kas yaralanması dışında önemli bir sakatlığı bulunmuyor. Ayrıca Henrique'nin kariyerinde 3 kırmızı kartı bulunuyor.





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