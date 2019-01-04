Fenerbahçe'de laktak test yapıldı

Fenerbahçeli futbolculara, Antalya’ya gitmeden önce laktak testi yapıldı.

04 Ocak 2019, Cuma 06:17
- A +
Fenerbahçe'de laktak test yapıldı

Fenerbahçeli futbolculara, Antalya’ya gitmeden önce laktak testi yapıldı.

Sabah saatlerinde 6 ayrı gruba ayrılan oyuncular, laktak testinden geçirildi. 

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.