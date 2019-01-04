Fenerbahçeli futbolculara, Antalya’ya gitmeden önce laktak testi yapıldı.
Sabah saatlerinde 6 ayrı gruba ayrılan oyuncular, laktak testinden geçirildi.
Fenerbahçeli futbolculara, Antalya’ya gitmeden önce laktak testi yapıldı.
Sabah saatlerinde 6 ayrı gruba ayrılan oyuncular, laktak testinden geçirildi.
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