Fenerbahçe'de teknik direktör için Erol Bulut'un ismi ön plana çıkarken, çalışmalar sürüyor. Bulut'un hem konumunu güçlendirmek hem de taraftar desteğini artırmak isteyen yönetim, yanına kulüpte daha önce futbol oynamış sevilen bir ismi getirmeyi planlıyor. Sabah'ın haberine göre; bu görev için adı geçen isimler Dirk Kuyt, Alex de Souza, Emre Belözoğlu ve Tuncay Şanlı. Bu şekilde bir nevi 'öze dönüş' projesinin de hayata geçirilmesi hedefleniyor.

KUYT'TAN YANIT BEKLENİYOR

Kulübe yakın kaynaklardan sızan bilgilere göre son olarak Dirk Kuyt'a teklif götürüldü. Fenerbahçe'de oynadığı dönemde takıma önemli katkılar yapan ve sempatik kişiliği ile sevgi+saygı kazanan Hollandalı yıldıza, yardımcı hocalık önerildiği ve yanıt beklendiği belirtiliyor. 39 yaşındaki Kuyt, Feyenoord altyapısında çalışıyor. Kuyt'tan olumsuz yanıt gelirse diğer alternatifler değerlendirilecek. Yönetim yeni hocayı en kısa sürede belirlemek istiyor.