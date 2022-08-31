Fenerbahçe , ligin ilk 3 haftasında 13 kez fileleri sarstı, 7 puanla zirvede yer aldı. Ancak Eskişehir’de çıkılan Konya deplasmanında 1-0 yenilen Sarı-Lacivertliler, hem ilk yenilgisini aldı hem de kötü bir futbol sergiledi. Bir darbe de kırmızı kart gören Enner Valencia nedeniyle alındı. Ekvadorlu futbolcunun 2 maç ceza alması muhtemel. Konya karşısında Serdar Dursun’un vasat performansı da göz önüne alındığında, Jorge Jesus’un cumartesi günkü Kayserispor karşılaşmasında hücum hattında değişime gitme ihtimali yüksek. Portekizli teknik adam, bu karşılaşma için iki yıldızını özel olarak hazırlayacak: Joshua King ve Joao Pedro...

İdmanda birlikte oynayacaklar

King, Austria Wien ve Kasımpaşa maçlarında fileleri sarsıp formunu artırdığı bir dönemde sakatlık yaşadı. Norveçli yıldız bu nedenle Adana Demir ve Konya maçları ile Austria Wien rövanşını kaçırdı. Ancak tecrübeli oyuncu tamamen iyileşti ve oynayacak duruma geldi. Yeni transferlerden Joao Pedro ise sakatlığı nedeniyle Sarı-Lacivertli forma ile ilk maçına Konya karşısında 71. dakikada oyuna dahil olarak çıktı. Jesus, Kayseri mücadelesinde ileri ikiliyi King ve Joao Pedro’dan oluşturmayı planlıyor. İki yıldız, hafta boyunca idmanlarda oynanacak hazırlık maçlarında birlikte görev yapacak.



