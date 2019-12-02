Serdar Aziz, kolundaki çatlak nedeniyle sezonun ilk haftalarını kaçırdı. Ersun Yanal, onun yokluğunda Zanka’nın yanında Jailson ve Rami’yi denedi. İki oyuncu da yaptıkları hatalarla ön plana çıktı. Serdar, Denizlispor deplasmanıyla birlikte 11’e döndü ve formaya ambargo koydu.

Kasımpaşa maçında 1 gol atan 29 yaşındaki savunmacı, son olarak Göztepe karşısında da kritik bir gole imza attı. Serdar Aziz’in defanstaki performansı da en az golü kadar değerliydi. Serdar, kötü bir maç çıkaran partneri Zanka’nın açıklarını kapattı.

Başarılı futbolcu 10 ikili, 5 hava topu mücadelesi kazandı. Serdar Aziz, 3 top kaptı, 2 atak uzaklaştırdı ve 4 kez rakip pasın arasına girerek kritik müdahale yaptı. Yıldız futbolcu ayrıca 58 pas denemesinin 48’inde isabet sağlayarak bu alanda da sadece takımının değil, sahanın en iyilerinden biri oldu.