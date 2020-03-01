Fenerbahçe'de teknik heyetin gözünden düşen isimlerden biri olan Miha Zajc, Antalyaspor karşısında 90+6’da sahneye çıktı ve takımına beraberliği getiren golü attı.

Bu maçtan önce ligde sadece 3 maçta forma giyen ve son maçını ilk yarıda Antalya’nın Kadıköy’de 1-0 kazandığı 4 Ekim 2019’da oynayan Zajc, yine aynı rakibe karşı 66’da oyuna girdi.

Kendisi gibi oyuna sonradan giren Ferdi’nin ortasında bu sezon ligdeki ilk golünü filelere yollayan 25 yaşındaki Slovak oyuncu, “Uzun zamandır oynamıyordum, şans gelince değerlendirmek istiyordum. Bugün (dün) gol de attım. En önemlisi takım olarak bir karakter göstermekti. 1 puan aldık ve bu kaybetmekten daha iyidir” dedi.