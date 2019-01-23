Fenerbahçe’nin transferdeki önceliği forvet bölgesi değildi. Ancak Emmanuel Adebayor fırsatı doğunca, yönetimin harekete geçtiği kaydedildi. Başakşehir, Demba Ba’ya imza attırdı ve Togolu oyuncuyu gözden çıkarttı. Sarı-Lacivertliler, yaşlı olmasına rağmen ligi çok iyi bilen ve istikrarlı performans sergileyen Adebayor’u en azından sezon sonuna kadar kadroya katarak tecrübesinden faydalanmak istiyor.

‘Galatasaray’a vermem!’

Deneyimli golcüye Katar’dan da teklif var. Hatta Galatasaray’ın da Adebayor’un durumunu takip ettiği öne sürüldü. Ancak Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ’ın bu konuyla ilgili olarak, “Adebayor’u şampiyonluk yolundaki rakibimiz Galatasaray’a vermem. Fenerbahçe’ye ise gönderebilirim” dediği iddia edildi.

‘Tecrübeli oyuncu alabiliriz’

Adebayor, Fenerbahçe’ye gelmeye hazır. Sarı-Lacivertliler’in Başakşehir ile el sıkışması halinde, 34 yaşındaki futbolcuyla da kısa sürede anlaşmaya varması bekleniyor. Ali Koç, son ‘Camiaya Sesleniş’ programında yaptığı açıklamada transfer politikasının takımı gençleştirmeye yönelik olduğunu ancak bu dönemde tecrübeli oyuncular alabileceklerini söylemişti.