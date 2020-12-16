Fenerbahçe'de kaleci Altay Bayındır, Karacabey Belediyespor maçının 28.dakikada ceza sahası dışında topu elle kesince hakemde kırmızı kart gördü. Deneyimli kaleci Harun'un da sakat olduğu Fenerbahçe'de maça Oytun devam etti.

Fenerbahçe'de önceki turda da Sivas Belediyespor'u 4-0 yenerken golcü oyuncu Samatta sakatlanmış ve Fenerbahçe için büyük kayıp olmuştu. Hatta teknik direktör Erol Bulut, Samatta'yı erken oyundan almasaydık çapraz bağ sakatlığı yaşabileceğini ifade etmişti







