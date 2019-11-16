Fenerbahçe'de Malatya maçı öncesinde zamana karşı yarış var. Vedat'ın sakatlığının beklenenden ciddi olması Sarı-Lacivertli kurmayları harekete geçirdi.

Kasığındaki ödem geçen ve ağrıları büyük oranda azalan Kruse'nin yetiştirilmesi için doktorlar seferber oldu. Ersun Yanal'ın Kruse ve Vedat'ın durumunu çok yakından takip ettiği bildirildi.

Vedat'ın ayak bileğindeki 2 bağda esneme var. Malatya'da oynaması zor.

Kaynak: Takvim