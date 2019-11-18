Sarı-lacivertli takımda yaklaşık 6 haftadır sakat olan Max Kruse, artık formasına kavuşmak istiyor. Sezon başında ilk 7 haftanın tamamında oynayan ve 5 asist yapan Alman futbolcu, sakatlığının son aşamasına geldi.

Formasını özleyen Kruse, Yeni Malatyaspor deplasmanında oynamayı düşünüyor. Yarın sağlık durumu netlik kazanacak olan Kruse’nin artık takımla çalışmaya başlaması bekleniyor. Şu anda özel antrenör eşliğinde özel çalışmalar yapan ve fizik kuvvetlendiren program uygulayan 31 yaşındaki futbolcu, Ersun Yanal’ın da en güvendiği isimlerin başında geliyor.

Kruse, bir an evvel kadroya dönmek için çaba harcıyor. Sosyal medyada da paylaşımlarını yapan Kruse, daha güçlü döneceğinin mesajlarını veriyor. Başarılı oyuncu, kariyerinde en uzun sakatlık dönemlerinden birini geçirdiğini ve çok üzüldüğünü vurguluyor. Tecrübeli futbolcu ayrıca en kısa zamanda sarı-lacivertli formayla ilk gollerini de atmak istiyor. (Skorer)