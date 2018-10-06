Dirar, Soldado ve Mehmet Ekici, UEFA’ya bildirilen kadronun dışında kalınca yıkıldı. Alper Potuk ligdeki son 4 karşılaşmada forma şansı bulamadı. Ali Koç’un Rize yenilgisi sonrası taraftardan özür dileyip, “Formanın ağırlığını kaldıramayan oyuncular var” demesi futbolcuları iyice yıktı.

Peş peşe yaşanan bu gelişmelerin ardından Trnava maçında önemli bir krizin kapısından dönüldüğü ortaya çıktı. Cocu, yedek bıraktığı Valbuena’yı 76., Mehmet Topal’ı ise 88’de oyuna soktu. Ancak iki oyuncunun da Hollandalı teknik adama tavır yaptığı kaydedildi. Önce Valbuena hocasına maça geç gireceği gerekçesiyle serzenişte bulundu. Ardından Topal eliyle, “Maç bitti, neden giriyorum?” işareti yaparak çıkıştı. Cocu’nun yardımcıları ve idari menacer Onur Başar’ın devreye girmesiyle krizin önüne geçildi. Her iki futbolcu da oyuna dahil oldu.