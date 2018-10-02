Fenerbahçe'de krizin adı eski-yeni ayrımı!

Tarihinin en kötü dönemlerinden birini yaşayan Fenerbahçe'de, takımdaki performans düşüklüğünün en büyük sebeplerinden bir tanesi "eski-yeni oyuncu" ayrımı yapılması...

02 Ekim 2018, Salı 09:02
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Fenerbahçe camiasında herkes başarısızlığın nedenlerini arıyor. Kimi faturayı sportif direktör Damien Comolli’ye, kimi teknik patron Cocu’ya keserken bazı oyuncular da hedef tahtasında oturtulmuş durumda. Herkes bir günah keçisi ararken, sarı-lacivertlilerin en büyük sorunu takımda ‘eski-yeni oyuncu’ ayrımı yapılması. 

Comolii'nin getirdiği isimleri oynatma isteği de alınan kötü sonuçlarda başrol oynadı. Sarı-lacivertlilerde ‘Kim hazır ve formdaysa o oynar’ felsefesi çürürken ‘Comolli kimi getirdiyse formayı o alır’ düşüncesi hakim oldu.

Kaynak: Şampiy10

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