Fenerbahçe camiasında herkes başarısızlığın nedenlerini arıyor. Kimi faturayı sportif direktör Damien Comolli’ye, kimi teknik patron Cocu’ya keserken bazı oyuncular da hedef tahtasında oturtulmuş durumda. Herkes bir günah keçisi ararken, sarı-lacivertlilerin en büyük sorunu takımda ‘eski-yeni oyuncu’ ayrımı yapılması.

Comolii'nin getirdiği isimleri oynatma isteği de alınan kötü sonuçlarda başrol oynadı. Sarı-lacivertlilerde ‘Kim hazır ve formdaysa o oynar’ felsefesi çürürken ‘Comolli kimi getirdiyse formayı o alır’ düşüncesi hakim oldu.

Kaynak: Şampiy10