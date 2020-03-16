Fenerbahçe’de kriz büyüyor

Fenerbahçe, 17 sene sonra ilk kez ligde peş peşe 7 maç kazanamadı. 2 hafta geçmesine rağmen teknik direktör belirsizliği sürüyor. Oyuncular bile gösterdikleri performanslarına inanamıyor. Tüm bunlar yaşanırken Ali Koç ve yönetimi sessizliğe gömüldü. Taraftar büyük üzüntü yaşarken Fener’de yaprak kımıldamıyor.

Galibiyeti unuttular

Fenerbahçe ligde en son 19. haftada Başakşehir’i 2-0 mağlup etti. Bu galibiyetin üzerinden yaklaşık 45 gün geçti! Sarı-Lacivertliler tam anlamıyla 3 puanı unuttu. Kanarya, Konya yenilgisiyle birlikte ligde peş peşe 7. maçından da galibiyet alamadan ayrıldı. Fenerbahçe, tarihinin en kötülerinden biri olan geçen sezon bile kazanmaya bu kadar hasret kalmamıştı. Bu seri, Sarı-Lacivertliler’in son 17 senedeki en kötü süreci oldu.

Düşmemeye oynuyorlar!

Sarı-Lacivertli ekip sezonun ilk yarısını 31 puanla 4. sırada tamamladı. Sezonun ikinci devresinde ise adeta dibe çakıldı. Fenerbahçe, 9 karşılaşmada sadece 9 puan toplayabildi. Sarı-Lacivertliler, şampiyonluk hedefiyle başladığı ikinci yarının puan cetvelinde 14. sırada, düşme hattının sadece 1 puan üzerinde yer alıyor! Şu anda 22 puanla tablonun dibinde yer alan Kayserispor bile ikinci devrede hanesine 12 puan yazdırdı.

Yönetimden ses çıkmıyor

Seçim sürecinde Ali Koç’un en büyük vaatleri arasında ‘şeffaflık’ ve ‘iletişim’ vardı. Fenerbahçe her anlamda dibe vurmuşken, başkanın sessizliğe bürünmesi taraftarın büyük tepkisini çekti. Bir ara neredeyse her gün açıklama yapan Ali Koç, uzun süredir konuşmuyor. Sadece Başkan Koç’tan değil, yöneticilerden de ses çıkmıyor. Bu durum, taraftarların da artık sabrını taşırdı. Önceki akşam Konyaspor yenilgisi sonrası ‘Ali Koç istifa’ etiketi, Twitter’da dünya gündemine girdi.

Teknik direktör bulunamadı

Ersun Yanal, 1 Mart’ta istifa etti. 3 Mart’ta kupadaki Trabzon maçında son kez takımın başında yer aldı. Mücadele sonrası bir basın mensubunun, “Yeni teknik adam Denizli maçına yetişmez herhalde” yorumuna Semih Özsoy, “Fenerbahçe burası!” yanıtını verdi. O cevabın üzerinden 13 gün geçti. Sarı- Lacivertliler’de teknik adam belirsizliği halen devam ediyor. ‘Antrenörler+Emre Belözoğlu’ planı çöktü. Ancak hoca konusunda ne bir gelişme var ne de yönetimden bu konudaki yol haritasıyla ilgili bir açıklama...

Futbolcular: Utanç gecesi

Yaklaşık 20 dakika 9 kişi oynayan Konyaspor’a isabetli şut bile çekemeden kaybetmek... Kötü gidiş için birçok bahane üretilebilir ancak son maçtaki tablo tamamen futbolcuların eseriydi. Oyuncular da karşılaşmanın ardından özleştiri yaptı. Gustavo’nun, “Performansımız utanç vericiydi. İşler iyi giderken oyuncular Ronaldinho gibi oynuyor! İşler kötü gittiğinde ise aynı isteği göremiyorum” sözleri geceye damgasını vurdu. Jailson ve antrenör Zeki Murat Göle de Konya karşısındaki oyunu ve sonucu ‘utanç verici’ olarak niteledi.